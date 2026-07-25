Bagheria, pubblica video sui social mentre spara: arrestato un 19enne

Le indagini dei carabinieri dopo i filmati online

BAGHERIA (PALERMO) – Si faceva riprendere mentre esplodeva colpi di pistola e pubblicava i video sui social network. Per questo un diciannovenne di Bagheria è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese Sandro Potestio, su richiesta del pubblico ministero Danilo Angelini.

Al giovane vengono contestati, a vario titolo, i reati di detenzione e porto illegale di arma da sparo ed esplosione di colpi di arma da fuoco.

Le indagini dei militari hanno preso avvio dall’analisi dei contenuti pubblicati sui profili social dell’indagato. Nei filmati il diciannovenne mostrava di possedere diverse pistole di vario calibro e veniva ripreso mentre sparava verso il mare o contro cartelli stradali nel centro di Bagheria.

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Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe inoltre pubblicato messaggi di minaccia dopo il fermo di un ventinovenne accusato di avere esploso alcuni colpi di pistola contro un magazzino del paese.

Il provvedimento cautelare è stato disposto anche per scongiurare il rischio di un’escalation tra gruppi criminali. Secondo gli investigatori, infatti, le intimidazioni diffuse sui social avrebbero potuto trasformarsi in azioni violente nell’ambito di un possibile scontro tra due bande per il controllo delle piazze di spaccio.