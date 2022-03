Bagheria, riapre i cancelli il parco giochi di piazza Butera

A prendersi cura dello spazio sarà l'associazione RIES

BAGHERIA (PA) – Un rinnovato spazio giochi è stato restituito alla città e sarà attivo da venerdì 1 aprile 2022. Alle ore 16:00 apriranno i cancelli del parco giochi di piazza Butera.

Il parco, i cui nuovi giochi sono stati posizionati da alcuni giorni, riqualificherà la piazza e sarà a disposizione dei bambini non solo del quartiere “Certosa” ma anche di tutta la città.

A prendersi cura del parco giochi l’associazione RIES mediante un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il parco giochi di piazza Butera sarà aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

La piazza potrà essere anche una adeguato spazio per l’organizzazione di eventi e spettacoli pubblici.

“Restituiamo alla comunità una piazza e uno spazio per le famiglie e soprattutto per i bambini – dice l’assessore alle politiche Sociali e alla Famiglia, Emanuele Tornatore -. Uno spazio che deve essere curato, rispettato da tutti noi“.