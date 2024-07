Bagheria, rissa tra due uomini: erano armati di bastone e coltello

Lite in via Carlo Cassola

BAGHERIA (PALERMO) – Rissa ieri pomeriggio a Bagheria (Palermo) tra due uomini di 57 anni. Uno armato di bastone, il secondo di coltello. Si sono affrontati ed entrambi sono rimasti feriti e portati all’ospedale Civico.

Rissa a Bagheria, la ricostruzione

La lite, per cause in corso di accertamento, è avvenuta in via Carlo Cassola. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia del commissariato che hanno sentito i due contendenti, i familiari e i vicini per cercare di capire i motivi della rissa.