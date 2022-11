Bagheria, sabato 3 al via la manifestazione “Welcome Dicembre”

Ad ospitare l'evento sarà villa Butera

BAGHERIA (PA) – “Welcome Dicembre” è una manifestazione turistico-culturale che si svolgerà a villa Butera sabato 3 domenica 4 dicembre 2022 a Villa Butera.

Organizzato dall’associazione Eventi e Cultura guidata da Rossella Scannavino, l’evento gode del patrocinio del Comune di Bagheria con il coordinamento degli assessorati al Turismo e alla Cultura del Comune. Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma della manifestazione.



“L’iniziativa ‘Welcome Dicembre’ vuole dare il via ai festeggiamenti del periodo di avvento natalizio – spiega l’assessore al Turismo Provvidenza Tripoli -, ecco perché è collocata all’inizio del mese di dicembre, con intrattenimento, degustazioni gastronomiche ed iniziative culturali per trascorrere un weekend in allegria“.