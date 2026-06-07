ROMA – L’affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali è stata alle ore 12 del 13,55% con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno.
Al voto 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative, di cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota dalle 7 alle 23.
Ad Agrigento affluenza al 9,66%
E’ del 9,66% l’affluenza alle 12 al ballottaggio ad Agrigento, in calo del 4,19% rispetto al primo turno. Hanno votato 4.952 elettori rispetto al totale di 51.267 aventi diritto. Si sfidano Michele Sodano del centrosinistra e Dino Alonge del centrodestra.