 Ballottaggi, alle 12 affluenza nazionale al 13,55%
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ballottaggi, alle 12 affluenza al 13,55%: ad Agrigento al 9,66%

elezioni comunali
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Si vota in 42 comuni, sei i capoluoghi
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

ROMA – L’affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali è stata alle ore 12 del 13,55% con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno.

Al voto 42 Comuni per i ballottaggi delle amministrative, di cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota dalle 7 alle 23.

Ad Agrigento affluenza al 9,66%

E’ del 9,66% l’affluenza alle 12 al ballottaggio ad Agrigento, in calo del 4,19% rispetto al primo turno. Hanno votato 4.952 elettori rispetto al totale di 51.267 aventi diritto. Si sfidano Michele Sodano del centrosinistra e Dino Alonge del centrodestra.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI