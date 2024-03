Baltimora, crolla il ponte Francis Scott per l’urto con una nave cargo

L'incidente all'1.30 del mattino, le 6.30 in Italia

BALTIMORA – Il ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollato nella notte in seguito all’urto con una nave cargo: lo riportano i media internazionali. Numerosi veicoli che stavano attraversando il ponte di Baltimora, crollato in seguito all’urto con una grande nave mercantile, sono caduti in acqua, secondo quanto riferisce il Guardian, precisando che l’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia). Ci sarebbero almeno sette dispersi secondo un primo bilancio ovviamente provvisorio.