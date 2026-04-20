Una pasticca scambiata per caramella, il malore e la corsa disperata in ospedale

Momenti di paura a Guidonia Montecelio, dove una bambina di appena 11 mesi è finita in ospedale dopo aver ingerito ketamina.

La piccola è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile all’interno di un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe trovato la sostanza mentre si trovava in un box per bambini e l’avrebbe scambiata per una caramella.

Bambina ingerisce ketamina, l’allarme

L’allarme sarebbe scattato quando la madre si è accorta che la figlia stava male. La donna avrebbe chiesto aiuto richiamando l’attenzione dei residenti.

Poco dopo si è precipitata fuori dall’edificio con la bambina tra le braccia, mentre la piccola appariva priva di sensi.

Il trasferimento urgente al Gemelli di Roma

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno disposto l’immediato trasferimento in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

Dopo gli accertamenti clinici, i medici avrebbero riscontrato l’assunzione per via orale della sostanza stupefacente.

I controlli della polizia nell’abitazione

Per tutta la giornata gli agenti del commissariato di Tivoli hanno effettuato verifiche nell’appartamento in cui si è verificato l’episodio.

Sono stati eseguiti sopralluoghi e ascoltate le persone presenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso finora, la madre della bambina si sarebbe recata a casa di una coppia di conoscenti, anche loro genitori.

Una volta arrivata, avrebbe lasciato la figlia nel box insieme al figlio dei proprietari dell’abitazione. In quel contesto si sarebbe verificato l’incidente.

Il nodo della compressa di ketamina

I padroni di casa avrebbero raccontato agli investigatori che la sera precedente avevano ospitato un amico indicato come abituale consumatore di ketamina.

Resta ora da chiarire come una compressa sia potuta finire nell’area giochi dei bambini. L’ipotesi al vaglio è che la piccola l’abbia raccolta durante il gioco ingerendola subito dopo.

Bambina ingerisce ketamina, le indagini

Al termine dei primi accertamenti, la polizia di Stato ha denunciato la madre della minore e la coppia di amici con l’accusa di lesioni personali colpose.

Gli investigatori proseguiranno con ulteriori approfondimenti per verificare la corrispondenza tra i racconti raccolti e quanto realmente accaduto.