Trasportato con un C130J da Sigonella a Roma

Un bambino di 7 anni in gravi condizioni è stato trasferito d’urgenza dalla Sicilia a Roma grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare. L’operazione si è conclusa nella tarda serata di domenica 7 giugno con l’atterraggio di un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea sull’aeroporto di Ciampino.

Il piccolo, ricoverato presso l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina per una grave patologia, aveva necessità di raggiungere nel più breve tempo possibile l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” della Capitale per essere sottoposto a cure specialistiche.

Considerata la situazione clinica e l’urgenza del trasferimento, è stato attivato il dispositivo di trasporto sanitario dell’Aeronautica Militare.

Bambino grave, volo d’urgenza: imbarcata ambulanza

Per l’operazione è stato impiegato un C-130J, velivolo da trasporto in grado di imbarcare direttamente un’ambulanza completa di paziente e personale sanitario. Questa soluzione ha consentito di garantire la continuità dell’assistenza medica durante tutte le fasi del trasferimento, evitando ulteriori spostamenti intermedi.

L’aereo militare è decollato dall’aeroporto di Sigonella dopo il completamento delle procedure di imbarco e ha raggiunto Roma in poche ore, assicurando il rapido trasferimento del bambino verso la struttura ospedaliera specializzata.

L’intervento dell’Aeronautica Militare

La richiesta di attivazione del trasporto sanitario urgente è stata inoltrata dalla Prefettura di Roma. L’equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, che garantisce la prontezza operativa per missioni di questo tipo, è stato immediatamente mobilitato per organizzare il volo.

Il C-130J è partito da Sigonella intorno alle 23.30 e ha toccato terra all’aeroporto di Ciampino poco prima dell’una di notte. Una volta completate le operazioni di sbarco, l’ambulanza ha lasciato lo scalo romano dirigendosi senza soste verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove il piccolo paziente è stato affidato alle cure degli specialisti.