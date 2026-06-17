Il piccolo arriva dalla provincia di Siracusa

CATANIA – Un bambino di nove mesi è ricoverato nel reparto di Terapia semi intensiva dell’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni di primo e secondo grado su meno del dieci per cento del corpo. Le ferite sarebbero state provocate da un incidente domestico a Floridia (Siracusa) e sarebbero dovute a una tazza rovesciata di caffè caldo.

I soccorsi e il trasferimento a Catania

Il piccolo soccorso da personale del 118 è stato trasferito con il servizio di elisoccorso al centro Grandi ustionati del Cannizzaro di Catania dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono ritenute gravi, ma per precauzione i medici hanno deciso il ricovero per tenerlo sotto osservazione.