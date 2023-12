Banca popolare Sant’Angelo: storia, iniziative e valori

La Banca Popolare Sant’Angelo non è solo una banca, ma una parte integrante della comunità. La storia della Banca Popolare Sant’Angelo e della famiglia Curella è sinonimo, da oltre un secolo, di presenza sul territorio e adesione ad un sistema valoriale. Una vocazione sempre più viva per le comunità locali e per le imprese che l’ha resa realmente popolare e territoriale: incoraggiare chi si impegna per un futuro migliore è la sua mission, perseguita sostenendo attivamente iniziative locali che mirano a migliorare la qualità della vita ed a promuovere la sostenibilità.

Rivalutazione e rigenerazione dell’identità culturale siciliana

Dal supporto, a programmi educativi alla valorizzazione di cultura, cinema e arte, la Banca è da sempre impegnata nel promuovere iniziative che alimentano l’identità culturale siciliana, contribuendo così a preservare e trasmettere il ricco tessuto della regione, recuperando palazzi storici come sedi della banca e trasformando questi tesori architettonici in spazi vivi e funzionali. Con queste iniziative Banca Sant’Angelo si impegna a integrare in modo concreto e costruttivo la sostenibilità nel cuore della cultura e della storia siciliana, con risultati che incidono positivamente sul tessuto stesso della comunità.

Banca Popolare Sant’Angelo: un futuro globale sostenibile

Secondo Ines Curella, amministratore delegato di Banca popolare Sant’Angelo, “Sostenibilità” significa sostenere il territorio in cui si opera guardando al lungo termine, osservando in prospettiva, un tema contemporaneo più che mai quello della sostenibilità, in questo momento storico. Il nostro obiettivo è quello di stare vicini ai territori in cui operiamo da 103 anni con correttezza, trasparenza e serietà, sostenendo le categorie che hanno più bisogno, ed è proprio questo che significa per noi come Banca essere sostenibili.

La Banca Sant’Angelo -aggiunge- concepisce la sostenibilità come un impegno integrale, un orientamento basilare per ogni sua decisione. La visione è quella di costruire un futuro in cui il benessere economico sia in armonia con il rispetto per l’ambiente e la promozione di una società equa. Crediamo che sia possibile ottenere un equilibrio tra la crescita finanziaria e la salvaguardia del nostro pianeta, e ci impegniamo a partecipare attivamente a questo cambiamento ormai imprescindibile”.

L’Agenda 2030 rappresenta un impegno determinante per affrontare le sfide globali entro il 2030, e Banca Sant’Angelo, in collaborazione con la Fondazione Curella, lavora sinergicamente per contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, condividendo la visione di un futuro più equo, sostenibile e solidale, lavorando attivamente per plasmare un mondo in cui ogni azione positiva conta e contribuisce al benessere globale. Attraverso progetti mirati e strategie orientate agli SDG, la Banca si impegna attivamente in settori chiave come l’istruzione, il territorio e la sostenibilità ambientale, promuovendo un cambiamento positivo e duraturo nelle comunità in cui opera.

Da sempre, solido punto di riferimento per la clientela

La Banca Popolare Sant’Angelo è una banca vicina ai suoi clienti a 360 gradi, in grado di individuare i possibili rischi cui si può essere esposti, grazie alle analisi di consulenti specializzati nell’elaborare le soluzioni più idonee alle esigenze di ogni cliente, sia in ambito finanziario che creditizio, con una linea di mutui agevolati per soddisfare le specifiche necessità individuali di privati e aziende.

Una banca, la Sant’Angelo, da sempre vicina alle famiglie, ai giovani e alle iniziative imprenditoriali meritevoli di fiducia, nello spirito di un’autentica banca popolare, legata al territorio in cui è nata e in cui continua a operare da più di un secolo.