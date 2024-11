Banco BPM assume, 800 nuovi impiegati entro il 2026

Le opportunità e come candidarsi

ROMA – Continua nel 2024 il Piano di Sviluppo Strategico di Banco BPM, che prevede l’assunzione di 800 nuovi dipendenti entro il 2026. Il piano di inserimenti è stato avviato per sostenere il progetto di crescita della banca e garantire un rinnovamento generazionale, data l’uscita incentivata di 1600 lavoratori.

Assunzioni Banco BPM

Banco BPM continua a perseguire le azioni previste dal Piano Strategico 2023-2026, che mira a sostenere la crescita e l’innovazione dell’istituto bancario. Il piano prevede un potenziamento delle risorse di Banco BPM con l’assunzione di ben 800 nuovi dipendenti.

Le nuove opportunità di lavoro offerte da Banco BPM sono principalmente rivolte ai giovani con un alto potenziale. Tra gli obiettivi del programma di nuove assunzioni presso la banca c’è quello di garantire il ricambio generazionale attraverso il reclutamento di giovani sotto i 30 anni. Circa 200 posizioni riguardano specialisti tecnici e informatici, come data scientist, esperti in cloud e specialisti in cybersecurity.

Le selezioni per essere assunti in Banco BPM

Le selezioni per le assunzioni in Banco BPM prevedono diversi step attraverso i quali l’azienda valuta le competenze dei candidati. Oltre alla valutazione dei curriculum vitae e ai colloqui di selezione, il processo viene definito in base al tipo di profilo ricercato e può prevedere diverse prove. Queste possono svolgersi sia online che in presenza. Naturalmente, la selezione tiene conto dell’eventuale esperienza professionale pregressa dei candidati.

Candidature per Banco BPM

Per coloro interessati alle future assunzioni presso Banco BPM e alle offerte di lavoro attualmente disponibili nella banca è possibile visitare la pagina dedicata al reclutamento sul sito ufficiale del Gruppo. Da lì si può accedere al modulo online per la candidatura compilando i propri dati e allegando il proprio curriculum vitae.

