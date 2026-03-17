 Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta, l'appuntamento a Palermo
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Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta, l’appuntamento a Palermo

Al Grand Hotel et des Palmes
L'EVENTO
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PALERMO – Baps e Arca Fondi Sgr incontrano l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, a Palermo. Si tratta di una tavola rotonda che si terrà venerdì 20 marzo, alle 10:30, presso il Grand Hotel et des Palmes di via Roma 398.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Baps, Arturo Schininà, l’amministratore delegato della banca, Saverio Continella, dialogherà con Letta, presidente del ‘Jacques Delors Institute, Dean IESPEGA at IE University’, e con Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi Sgr. Al termine dell’incontro, uno spazio sarà dedicato ad un Q&A finale.

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