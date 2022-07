Barbagallo: “Io e Provenzano, doppio centravanti contro le destre”

Il segretario regionale del Pd ha un'idea per le politiche

1' DI LETTURA

PALERMO – “Chiederò al segretario nazionale che Peppe Provenzano sia candidato in Sicilia”. E do la mia disponibilità ad affrontare le Politiche in prima persona: adottiamo la formula del doppio centravanti per sfidare le destre in Sicilia”.

Lo ha detto oggi il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel corso della direzione regionale durante la quale si discute dell’analisi del risultato delle primarie in Sicilia e di una prima istruttoria in vista della composizione della lista di nomi da sottoporre alla segreteria nazionale per le elezioni politiche del 25 settembre.