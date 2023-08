Bari-Palermo, Corini: “Abbiamo giocato per vincere”

"Rigorista? Ho voluto dare continuità a Di Mariano"

Pareggio con rammarico per il Palermo contro il Bari. I rosanero non vanno oltre lo 0-0 al triplice fischio, ma i padroni di casa giocano in nove per buona parte della ripresa. Al termine della gara, l’allenatore dei siciliani Eugenio Corini parla così in conferenza stampa: “Entrambi volevamo vincere. Abbiamo fatto una prestazione importante, il primo tempo è stato più equilibrato. Nella ripresa avevamo qualcosa in più in termini di brillantezza”.

“Abbiamo attaccato e abbiamo preso un calcio di rigore – dice il tecnico -, siamo una squadra che ne prende tanti per come giochiamo e avremmo indirizzato la partita facendo gol. Queste sono partite da vincere e abbiamo creato le condizioni per farlo, senza però riuscirci – spiega Corini -. Il rigorista? Di Mariano è stato l’ultimo nostro rigorista prima dell’infortunio e ho voluto dare continuità al nostro numero 10”.