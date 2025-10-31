Barriere architettoniche, Tar di Catania: accolto il ricorso della “Luca Coscioni”

Un commissario ad acta obbligherà il Comune ad adottare il Peba

CATANIA – Il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato da Filippo Tagnese e dall’Associazione Luca Coscioni, nominando un commissario ad acta per obbligare il Comune di Catania ad adottare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

La decisione segue una precedente sentenza del 12 maggio 2025 che aveva già accertato l’inadempienza dell’amministrazione comunale. Poiché il Comune non ha rispettato i termini fissati, il Tar ha incaricato il segretario generale della Città metropolitana di Messina di concludere il procedimento entro 180 giorni.

L’avvocato Alessandro Gerardi, dell’Associazione Luca Coscioni, parla di “risultato importante” per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, annunciando che l’associazione continuerà a vigilare affinché il piano venga effettivamente realizzato.