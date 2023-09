“Basta incendi”, nuovo corteo per le strade di Palermo

L'evento si terrà il prossimo 15 settembre

PALERMO – Nuovo corteo per dire “Basta incendi”. A Palermo è stata organizzata una manifestazione per il prossimo 15 settembre, alle ore 17.30, nella giornata dello sciopero globale per il clima.

Le richieste a comuni, regione e Stato

La manifestazione partirà da piazza Mordini, percorrerà via Libertà per raggiungere il teatro Massimo. Il corteo è promosso insieme a Fridays For Future Palermo, movimento cittadino nato dopo gli incendi che anche quest’anno hanno devastato l’isola.

Ai Comuni si chiede che venga aggiornato puntualmente il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, introdotto dalla legge 353 del 2000. Che vengano semplificate e velocizzate le procedure per la richiesta dei ristori.

Alla Regione che vengano approvati e aggiornati i piani antincendio regionali in tempi congrui a garantirne l’efficacia, che vengano stabilizzati gli operatori ambientali, che sia aumentato l’organico con l’introduzione di nuove figure professionali e favorita la formazione di unità idonee allo spegnimento incendi.

Allo Stato l’introduzione dell’ecocidio come crimine internazionale, l’aumento dell’organico del corpo dei vigili del fuoco e l’acquisto di nuovi Canadair attingendo ai fondi destinati agli armamenti, l’interruzione di rapporti commerciali con l’attuale azienda che gestisce il servizio (Babcock mission critical services Italia) e l’internalizzazione della gestione dei Canadair e la formazione del personale.