Bellingham subito a segno, Inghilterra batte Serbia 1-0

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non è bastato il video messaggio di incoraggiamento firmato dal fenomeno del tennis Novak Djokovic, trasmesso sui maxischermi dello stadio prima del fischio d’inizio, a portare fortuna alla sua Serbia. A prendersi la sfida di questa sera è l’Inghilterra, vittoriosa per 1-0 grazie a una rete in avvio. Alla prima occasione della gara, dopo 13 minuti, la nazionale dei tre leoni passa subito in vantaggio. Saka sguscia sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Bellingham, che si inserisce con i tempi giusti e insacca di testa da pochi passi portando in vantaggio i suoi e siglando così il gol che vale i tre punti. La chance del raddoppio arriva al 25′, quando Alexander-Arnold intercetta un pallone a centrocampo e lancia Saka, il quale serve sulla sovrapposizione Walker che entra in area provando un tiro-cross rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare deviazioni. Il primo tempo si chiude sull’1-0. Gli uomini di Stojkovic escono meglio dagli spogliatoi, pur senza creare grossi grattacapi a Pickford. Gli inglesi sfiorano il raddoppio al 32′, quando il neo entrato Bowen crossa dalla destra pescando Kane, che di testa salta più in alto di Veljkovic ma Rajkovic gli nega la gioia del gol con un prodigioso intervento in tuffo. Sul fronte opposto è Vlahovic a provarci al 37′, con un mancino dal limite che viene alzato sopra la traversa da Pickford. Sarà l’ultima vera emozione dell’incontro. Grazie a questi tre punti, la squadra di Southgate si porta in vetta al girone C, con Danimarca e Slovenia ad inseguire a quota 1 davanti al fanalino di coda Serbia.

