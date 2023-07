Bellolampo, l’incendio ha distrutto un rifugio per cani

La struttura dell'associazione Ada si trova vicino alla strada della cava

PALERMO – L’incendio che ha devastato la zona di Bellolampo per oltre 36 ore a Palermo ha distrutto un rifugio di cani dell’associazione Ada. Il rifugio si trova vicino la provinciale 1 e la strada della cava. I danni sono ingenti. La struttura è stata avvolta dalle fiamme. Alcuni volontari sono intervenuti con degli estintori e sono riusciti a spegnere l’incendio e mettere in salvo gli animali, anche grazie all’aiuto di operai comunali della Reset.

“Avevamo un bel rifugio per cani – dice Giusy Caldo – con dei cipressi che facevano ombra ai cani. Avevamo delle cisterne d’acqua sempre piene, avevamo un impianto elettrico, avevamo un deposito cibo. Avevamo un deposito per i farmaci e gli antiparassitari. Adesso non abbiamo più nulla”.