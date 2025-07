Belpasso, brucia sterpaglie e scatena un incendio: denunciato un 37enne

In fumo oltre dieci ettari di terreno

BELPASSO – Ha acceso un fuoco per eliminare sterpaglie nel suo terreno, ma le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del vento e hanno incendiato più di dieci ettari di campagna. È successo in contrada Agnelleria, nel territorio di Belpasso: responsabile un 37enne di Aci Castello, denunciato dai Carabinieri per incendio colposo.

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio, mentre l’uomo stava effettuando lavori di manutenzione in un fondo agricolo. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, ha deciso di bruciare i residui vegetali. Le fiamme hanno presto superato i confini del suo terreno, coinvolgendo appezzamenti coltivati adiacenti.

Intervento immediato

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del 112 da altri proprietari della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area e avvisato i residenti delle abitazioni rurali vicine.

Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dal vento e dall’estensione delle fiamme, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catania e Maletto, con il supporto del Corpo Forestale del distaccamento di Nicolosi e l’impiego di un elicottero.

La denuncia

Terminate le operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, da verificare in sede giurisdizionale, il 37enne avrebbe agito con negligenza, sottovalutando il rischio. È stato denunciato in stato di libertà per incendio colposo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Con l’arrivo dell’estate, il divieto di accendere fuochi in prossimità di aree boschive o agricole è in vigore su tutto il territorio. La prevenzione degli incendi è fondamentale: basta un gesto incauto per provocare danni ambientali gravi e mettere a rischio persone e beni.