Belpasso, incidente autonomo: auto della Misericordia si ribalta

Le cause sono ancora da accertare. Sul posto anche l'elisoccorso. (Foto di Videostar News)

BELPASSO – Nella tarda mattinata di oggi, un Fiat Doblò della Misericordia di Adrano con a bordo due giovani del servizio civile universale, una disabile e l’anziana madre che accompagnava quest’ultima per una visita, per cause tutte ancora tutte da accertare si è reso protagonista protagonista di un incidente autonomo sulla Ss 121 in territorio di Belpasso, poco distante dal centro commerciale Etnapolis, corsia di marcia direzione Paternò.

Sul posto si trovava a passare un’ambulanza della Misericordia di Catania Ognina che ha prestato le prime cure ed attivato i soccorsi avanzati attraverso una chiamata al NUE 112. Successivamente, si sono portate sul luogo dell’incidente diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno soccorso i feriti. Ad atterrare in un campo adiacente alla statale anche l’elisoccorso del Cannizzaro di Catania che ha preso in carico la madre della signora disabile trasportandola al Cannizzaro di Catania.

La figlia disabile, per gli accertamenti del caso, è stata invece trasportata al Policlinico di Catania. I due soccorritori della Misericordia sono stati trasportati all’ospedale di Paternò con diverse escoriazioni sul corpo. Secondo quanto noto, nessuno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi. Sul posto si è subito portato anche il governatore della Misericordia di Adrano Pietro Branchina.