Belpasso, rapina in gioielleria: ferito il titolare, malviventi in fuga

Sul posto Carabinieri e ambulanza

BELPASSO (CATANIA) – Rapina questo pomeriggio ai danni di una gioielleria di Belpasso ubicata in via Vittorio Emanuele III. Due o forse tre malviventi, armati, e col volto travisato, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale facendosi consegnare oggetti in oro.

Ne sarebbe nata una colluttazione con il titolare della gioielleria che sarebbe rimasto lievemente ferito. I rapinatori dopo il colpo sono fuggiti via. Ad intervenire sul posto i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò per l’avvio delle indagini e un’ambulanza del Servizio 118 per soccorrere commerciante che è stato trasportato in ospedale.

I militari dell’Arma, stanno raccogliendo indizi e testimonianze, avvalendosi anche della visione delle immagini di videosorveglianza, per cercare di risalire agli autori dell’atto criminale.