Benzina ai minimi rispetto all’ultimo semestre: Rc auto e pedaggi salatissimi

La verde al self costa 1,841 euro al litro

ROMA – Gli automobilisti, impegnati in questi giorni in esodi e controesodi estivi, potrebbero quasi tirare un sospiro di sollievo: i prezzi della benzina si portano ai minimi da 6 mesi a questa parte: la verde al self costa 1,841 euro, ma il Codacons denuncia il prezzo elevato in autostrada.

E l’Rc auto è intanto ai massimi dal 2003 e corrono i pedaggi autostradali. I timori di una recessione in Usa, il principale consumatore di petrolio al mondo, innescati dai dati sull’occupazione negli States, stanno infatti calmierando i prezzi internazionali del petrolio che, viceversa, allo stato attuale non sembra muoversi sui timori per le tensioni in Medio Oriente.