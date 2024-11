Paura a Balestrate: betoniera finisce contro una palazzina

E' successo durante alcune manovre del mezzo

PALERMO – Momenti di paura a Balestrate, nel Palermitano. Una betoniera è finita contro una palazzina: è successo in via Piersanti Mattarella, nella zona centrale del paese. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato pesanti danni alla parte laterale dell’immobile.

L’allarme e i soccorsi

Il mezzo pesante è infatti finito contro un pilastro della struttura, sottoposta poi ai controlli di agibilità. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il mezzo.

Una manovra sbagliata o un guasto

Poi sono stati effettuati tutti i controlli sulla palazzina, per verificare l’eventuale presenza di problemi strutturali, ma non sarebbero state riscontrate criticità. In base alla ricostruzione effettuata dai carabinieri di Balestrate, la betoniera sarebbe uscita di strada durante alcune manovre effettuate dal conducente, ma non è escluso che si sia verificato un guasto. Sono in corso gli accertamenti. Non si sono registrati feriti