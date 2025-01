Biancavilla, incidente sul lavoro: necessario l’invio dell’elisoccorso

Codice rosso per un imbianchino trasportato con urgenza al Cannizzaro

BIANCAVILLA (CATANIA) – Incidente sul lavoro questa mattina a Biancavilla. Un giovane imbianchino è rimasto seriamente ferito a seguito di una caduta accidentale mentre era impegnato a lavorare all’interno di uno stabile di Viale dei Fiori.

L’operaio sarebbe caduto da una scala a forbice da un’altezza relativamente bassa, ma tanto è bastato per ferirsi alla schiena. Sono stati gli altri operai presenti sul posto ad allertare subito il 118.

Le ambulanze del circondario però erano tutte impegnate altrove per altri interventi. A giungere a Biancavilla, sorvolando per diversi minuti la zona dell’incidente, è stato l’elisoccorso con il medico a bordo trovando però difficoltà nell’atterraggio.

Nel frattempo è giunta un’ambulanza in eccedenza al 118, quindi senza medico a bordo, proveniente addirittura da Sant’Agata li Battiati, che per giungere a Biancavilla ha impiegato, ovviamente per motivi chilometrici, oltre 30 minuti.

I soccorritori hanno raggiunto l’uomo ferito in attesa però dell’arrivo del medico dell’elisoccorso che nel frattempo è atterrato nel piazzale vicino al Cimitero e dove nel frattempo era giunta anche un’altra ambulanza, questa volta medicalizzata ma che però, per motivi da accertare non si è recata sul posto dell’incidente.

A questo punto sono stati gli agenti della Polizia Locale a caricare a bordo dell’auto di servizio il medico dell’elicottero e due infermieri per accompagnarli sul posto dell’accaduto. Il malcapitato ha quindi potuto ricevere il giusto soccorso.

Dopo essere stato stabilizzato è stato posizionato in sicurezza sull’ambulanza in eccedenza che, scortata dai Carabinieri della locale Stazione e dai Vigili Urbani, ha trasportato il ferito sino all’elicottero.

Qui è stato posizionato all’interno del velivolo che lo ha trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Cannizzaro di Catania per essere sottoposto a tutti gli esami clinici e le cure del caso. Si spera adesso che il giovane non abbia riportato ferite gravi.