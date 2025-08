Biblioteca delle donne, on line il nuovo portale digitale

L'intervento di digitalizzazione sulla storia del movimento femminile

PALERMO – È accessibile online il nuovo portale digitale della Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale Udipalermo, realizzato nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, attraverso l’investimento “Transizione digitale degli organismi culturali e creativi (Tocc)” previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’investimento Tocc promuove in modo trasversale la sostenibilità ambientale e il rispetto del principio europeo “Do No Significant Harm (Dnsh)”, che garantisce interventi culturali e tecnologici non impattanti sull’ambiente.

Il portale costituisce il fulcro di un intervento di digitalizzazione volto a valorizzare, conservare e rendere fruibile la memoria storica dei movimenti femminili e femministi in Sicilia, una memoria spesso frammentaria e resa invisibile a causa della scarsa disponibilità e accessibilità delle fonti.

Attraverso un’interfaccia pubblica, accessibile e in costante aggiornamento, il portale mette a disposizione gli inventari informatizzati dei fondi archivistici conservati da Udipalermo, riconosciuti nel 2008 dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia come di interesse storico particolarmente importante.

E ancora una selezione significativa di materiali digitalizzati che documentano decenni di attivismo, pratiche e cultura politica delle donne in Sicilia.