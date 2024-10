Ha fretta di nascere, parto d’urgenza in casa a Palermo: stanno tutti bene

Dopo l'apprensione, la festa per una famiglia

PALERMO- Fiocco azzurro in pieno centro a Palermo, dopo un po’ di normale apprensione: un bambino è nato stamattina dopo un parto naturale avvenuto in casa sua, in via Houel, dalle parti del tribunale. La sua mamma ha rotto le acque, poco dopo è iniziato il travaglio e la donna non ha avuto il tempo di raggiungere l’ospedale.

L’allarme

Il marito ha immediatamente avvisato un medico che abita nello stesso palazzo, la ginecologa Maria Clara Leone del Civico di Palermo che ha accertato il travaglio ormai in stato avanzato e ha assistito la donna sin dalle fasi iniziali del parto: il piccolo aveva fretta di nascere.

I soccorsi del 118

Sul posto è contemporaneamente arrivata un’ambulanza del 118, le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa, da Nadia Schirò. L’equipe formata dai soccorritori Aldo Sampino, Giovanni D’Arpa, Giuseppe Baiardi, Vittorio Di Lorenzo, l’infermiere Gaetano D’Arrigo e il medico Cinzia Zavatteri, ha così assistito la ginecologa e la mamma durante il parto.

Il piccolo pesa tre chili e mezzo

Il lieto evento è avvenuto alle 7.24, tra i sorrisi e la grande felicità dei genitori. La mamma, una donna di 36 anni alla sua seconda gravidanza, è poco dopo stata trasportata al Civico insieme al suo bambino. Sia lei che il piccolo, che pesa tre chili e cinquecento grammi, stanno bene.