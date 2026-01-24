Villabate inaugura il Teatro delle Palme con un omaggio a Ennio Morricone

Villabate celebra la nascita di un nuovo spazio culturale con un evento di grande prestigio. Il Teatro delle Palme, appena inaugurato, apre ufficialmente le sue porte alla cittadinanza con uno spettacolo che unisce musica, cinema ed emozione, nel segno di uno dei più grandi compositori della storia.

Domani, domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17, il nuovo Teatro delle Palme sarà protagonista di un appuntamento speciale: il progetto “I Love Morricone”, un viaggio musicale attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema mondiale. A inaugurare simbolicamente la struttura è stato il celebre regista bagherese Giuseppe Tornatore, legato indissolubilmente al Maestro Ennio Morricone da una collaborazione artistica entrata nella leggenda.

Sul palco si esibirà la Freedom Orchestra, accompagnata dalla voce del soprano Federica Foresta, in un percorso sonoro che ricostruisce le musiche immortali di Morricone, intrecciando melodia e racconto cinematografico. La direzione artistica del progetto è affidata a Salvo Melia, che firma un evento pensato non solo come concerto, ma come esperienza narrativa ed emotiva.

“I Love Morricone” ripercorre, attraverso arrangiamenti orchestrali e interventi vocali, alcune delle colonne sonore più iconiche, restituendo al pubblico l’intensità, la poesia e la potenza evocativa di un repertorio che ha attraversato generazioni e confini geografici.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti, un’opportunità preziosa per cittadini, appassionati di musica e di cinema, e per chi desidera scoprire il nuovo Teatro delle Palme come luogo di incontro, cultura e spettacolo.

Con questa inaugurazione, Villabate compie un passo significativo verso la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio, affidando il debutto del suo nuovo spazio a un tributo di alto profilo artistico, capace di unire memoria, bellezza e partecipazione collettiva.