Il provvedimento del direttore sanitario

MODICA – Il direttore sanitario dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, Pietro Bonomo, ha disposto la sospensione immediata delle attività chirurgiche del blocco operatorio del nosocomio dopo un blackout che ha compromesso il funzionamento dei sistemi di alimentazione elettrica di emergenza della struttura.

Secondo quanto emerge da una comunicazione interna, durante l’interruzione dell’energia elettrica non sarebbero entrati in funzione i gruppi di continuità e le batterie di emergenza deputati a garantire l’alimentazione delle apparecchiature sanitarie nei reparti più sensibili.

L’episodio ha interessato il blocco operatorio, il secondo piano e la sala parto, facendo scattare l’allarme nei reparti di Ortopedia, Chirurgia e Ostetricia. In quest’ultimo reparto, secondo quanto si apprende, era in corso l’assistenza a un neonato che necessitava di supporto ventilatorio. La situazione sarebbe stata gestita dal personale sanitario senza conseguenze per il piccolo paziente.

Nel provvedimento, il direttore sanitario ha disposto la sospensione delle attività chirurgiche fino a quando i responsabili tecnici non certificheranno il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le eventuali urgenze dovranno essere trasferite in altre strutture ospedaliere. Nella stessa comunicazione viene inoltre evidenziato che la necessità di sostituire le batterie dei sistemi di continuità sarebbe stata segnalata nei mesi scorsi dalla società incaricata della manutenzione. L’attività assistenziale urgente resta comunque assicurata grazie all’intervento del personale sanitario in servizio nell’ospedale.