 Blitz "Ipogeo", arresti a Catania: perquisizioni in altre province
Blitz "Ipogeo", arresti a Catania: perquisizioni in altre province

Le indagini della polizia
CATANIA – Devastazione e saccheggio, danneggiamento, imbrattamento, resistenza a pubblico ufficiale. E, ancora, lesioni personali, lancio di bottiglie incendiarie, commessi nel corso di una pubblica manifestazione. Sono le accuse contestate a due persone arrestate all’alba dalla polizia a Catania.

Ad eseguire il provvedimento, i poliziotti assieme agli agenti della Sezione Antiterrorismo della Digos, dando esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura Distrettuale. Sono in corso decine di perquisizioni in diverse province nei confronti di altrettanti indagati per i medesimi fatti.

Ulteriori particolari verranno resi noti nel corso della mattinata dalla Procura di Catania.

