L'operazione della squadra mobile a San Francesco La Rena

CATANIA – Un vero e proprio market della droga è stato scoperto dalla Polizia in un appartamento del quartiere di San Francesco La Rena. A gestirlo sarebbe stato un catanese di 43 anni. Gli agenti della Sezione antidroga della Squadra mobile parlando di una base logistica dello spaccio, che è stata smantellata.

C’erano 602 grammi di ketamina, 432 grammi di hashish, 209 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, 76 grammi di ecstasy. Gli agenti, coadiuvati dalle unità cinofile delle Volanti della Questura, sono giunti all’arresto dell’uomo nell’ambito delle loro attività antidroga.

La perquisizione ha permesso di rinvenire oltre un chilo di sostanze stupefacenti, denaro in contanti ed anche diverse munizioni. E il tutto anche grazie al fiuto del cane poliziotto “Maui”. L’intervento degli agenti, secondo la Questura, ha messo fine a un grosso giro.

All’interno dell’edificio, sono stati trovati 9.650 euro, su cui la polizia non ha dubbi, tanto da parlare di “palese provento dello spaccio”. Nel corso dei controlli, sono state trovate e sequestrate anche 49 cartucce calibro 7.65. Colto in flagrante, il 43enne è stato portato in carcere.