Uno dei mezzi ritrovati è stato restituito al proprietario

PALERMO – I controlli della polizia di Stato nel quartiere Zen 2 a Palermo hanno portato al sequestro di armi da fuoco, munizioni e diversi veicoli rubati.

I blitz, condotto dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato “San Lorenzo”, ha riguardato gli spazi condominiali comuni e i sottoscala dei padiglioni, luoghi usati dalla criminalità per nascondere armi, droga e auto e moto rubate.

Cosa hanno trovato gli agenti nel quartiere Zen

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati un revolver carico, una pistola semiautomatica calibro 8 con cartucce, vari componenti di auto e scooter, oltre a carcasse di biciclette elettriche.

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Tra i mezzi recuperati, uno scooter Aprilia Scarabeo è già stato restituito al proprietario.

La polizia scientifica è ora al lavoro sulle armi per verificare se siano state utilizzate per compiere delitti.