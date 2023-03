Blutec, il ministero delle imprese convoca un tavolo per il 4 aprile

I commissari straordinari stanno predisponendo il bando per eventuali acquirenti dello stabilimento

TERMINI IMERESE (PA) – Il ministero delle imprese e del Made in Italy ha convocato il tavolo per la vertenza Blutec di Termini Imerese. La riunione è in programma il 4 aprile, alle 18. Parteciperanno il governo regionale e le parti sociali. I commissari straordinari, nominati 4 anni fa dopo l’inchiesta che portò all’arresto dell’ad Roberto Ginatta, stanno predisponendo il bando per eventuali acquirenti dello stabilimento, che potrebbe essere pubblicato dopo la riunione ministeriale.