 Emergenza caldo, 18 città da bollino rosso
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Bollini rossi stabili, restano 18 da oggi fino a domenica

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Domani 4 città arancioni e dopodomani 6
L'EMERGENZA
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PALERMO – Stabili i bollini rossi da oggi fino a domenica prossima: sono 18 i centri urbani con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione indicati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Le città con il bollino rosso

Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Rispetto alle previsioni di ieri, domani 27 giugno i bollini arancioni, che indicano il rischio caldo solo per i più fragili, diminuiscono da 6 a 4 (Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo) ma domenica tornano ad aumentare a 6, aggiungendosi Trieste e Cagliari.

E sempre domenica prossima gli unici centri urbani contrassegnati con il bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) saranno Catania, Messina e Reggio Calabria.

I bollini rossi potrebbero aumentare lunedì, in concomitanza con il picco di quest’ondata di calore, la seconda dell’anno. 

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