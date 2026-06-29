Bollino rosso per ondata di calore a Catania. Il sindaco: “Cautela”

Lo prevede il bollettino della protezione civile

CATANIA – Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo che prevede per Catania un’ondata di calore di Livello 3 (Codice Rosso), che indica condizioni ad elevato rischio persistenti per tre o più giorni consecutivi. Questo livello di allarme comporta possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, con particolare riguardo agli anziani, ai bambini molto piccoli e alle persone affette da malattie croniche.

Trantino: “Evitare l’esposizione nelle ore più calde”

“L’amministrazione Comunale – scrive il sindaco Enrico Trantino su Facebook – raccomanda particolare cautela e invita i cittadini a evitare e/o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11.00 e le ore 18.00. È consigliabile restare in ambienti freschi, idratarsi regolarmente e prestare attenzione ai soggetti vulnerabili”.

“In caso di necessità è possibile contattare il Centro segnalazioni emergenze del comune presso la sala operativa della Polizia municipale al numero 095-7424212 o 095-7424224, oppure il numero unico di emergenza 112. Relativamente alle persone senza fissa dimora – ricorda il primo cittadino – l’amministrazione mette a disposizione la stazione di Posta di Plaia, struttura gestita dai servizi sociali comunali dotata di aria condizionata attigua alla Biblioteca Sordi (ex Cine Concordia), quale spazio di accoglienza durante le ore più critiche delle ondate di calore, disponibile per garantire protezione dai rischi derivanti dalle temperature elevate”.