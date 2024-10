L'esplosione e la tragedia

BOLOGNA- Una violenta esplosione si è verificata verso le 17.20 in uno stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a Bologna.

La struttura coinvolta dall’esplosione sarebbe un capannone della ‘Toyota Material Handling’, multinazionale che si occupa di movimentazione merci.

Dalle primo informazioni, secondo l’Ansa, ci sarebbero una vittima e almeno tre feriti gravi, e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie a causa dell’esplosione. (aggiornamenti)