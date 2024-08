Ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco contro i vigili del fuoco

SAN CANDIDO (BOLZANO) – Risveglio choc per i cittadini di San Candido, comune della provincia di Bolzano, dove è stata uccisa una donna.

L’uccisione sarebbe avvenuta tra ieri sera e le prime luci di oggi, domenica 18 agosto, all’interno dell’abitazione delle donna.

Pare che il delitto sia stato commesso in ambito familiare e che l’omicida sia barricato in casa, per questo motivo la protezione civile ha chiesto ai cittadini di non uscire dalle proprie abitazioni.

Nella serata di sabato 17 agosto, alcuni vicini della vittima hanno sentito una lite e poi un forte odore di gas. All’arrivo dei pompieri, l’uomo, armato, ha sparato alcuni colpi. Avrebbe, in quel frangente, colpito anche una donna, forse una dei vicini per poi barricarci in casa.

Gli ultimi spari si sono sentiti intorno alle 4 del mattino, questo non esclude che l’omicida si sia tolto la vita. L’arma usata dall’uomo sarebbe il fucile del padre, ex guardia forestale. Per tutta la mattinata le forze dell’ordine hanno accerchiato il condominio dove è ancora barricato l’uomo, sulla statale della Val Pusteria. Non si escludono altre vittime, visti i numeri spari uditi nella notte.