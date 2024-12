Bonus anziani da 850 euro, domande dal 2 gennaio

Ecco chi può richiederlo

Da giovedì 2 gennaio sarà possibile richiedere gli 850 euro del Bonus Anziani. Si tratta di un provvedimento pensato per chi ha più di 80 anni e si trova in condizioni di non autosufficienza.

Il Bonus anziani

La richiesta del bonus sarà aperta a circa 25 mila anziani con un limite di spesa di 250 milioni di euro per il 2025 e altrettanto per il 2026. Le modalità per fare domanda saranno comunicate dall’Inps nelle prossime ore. L’obiettivo è quello di offrire un supporto concreto per far fronte alle spese quotidiane e al crescente costo della vita, Andando incontro alle esigenze degli anziani più fragili.

La misura

Il Bonus Anziani da 850 euro è un incentivo sperimentale e consiste in un contributo mensile di 850 euro, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento (531,76 euro), ed è destinato esclusivamente al pagamento di servizi di assistenza. Questi possono essere forniti da lavoratori domestici o da imprese specializzate nel settore. Il bonus è legato all’Isee sociosanitario.