Bonus anziani over 80, dal 2025 il contributo da 850 euro: i requisiti per richiederlo

La platea che avrà il beneficio sarà molto risicata

ROMA – Nel 2025 arriverà il bonus anziani over 80 da 850 euro al mese. I requisiti, però, saranno decisamente stringenti e la platea che potrebbe averne beneficio si aggira intorno alle 25mila persone in tutta Italia.

I requisiti

Innanzitutto bisogna avere almeno 80 anni di età, un Isee sotto i 6mila euro, e un livello di “bisogno assistenziale gravissimo”. Sarà necessario rispettare i paletti sull’utilizzo della somma, altrimenti si perde l’assegno: i soldi si potranno spendere solo per pagare badanti o altri assistenti con contratto regolare, oppure per acquistare servizi di cura e assistenza. Si dovrà anche essere titolari di indennità di accompagnamento o averne i requisiti per richiederlo.

Il bonus sarà erogato dal gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nei piani del governo. I soldi saranno in sostanza una quota integrativa della già citata indennità di accompagnamento, che quest’anno vale 531,76 euro al mese. Così, i beneficiari arriveranno a ricevere circa 1381 euro al mese. La somma non sarà tassata, come avviene già per l’indennità.

Per quanto riguarda le domande, non è ancora noto come si potranno presentare.

