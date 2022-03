Bonus patente: in cosa consiste e chi può richiederlo

Questo nuovo incentivo è introdotto nel Decreto Milleproroghe

Scatta il bonus patente 2022 dedicato ai giovani under 35, introdotto dal Decreto Milleproroghe. È un nuovo incentivo per chi vuole ottenere la patente di guida dei mezzi pesanti per lavorare nel settore dell’autotrasporto.

Il bonus patente, chiamato anche “buono patente autotrasporto”, è un contributo erogato sotto forma di rimborso pari all’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 2.500 euro, ottenere la patente e l’abilitazione alla guida professionale (CQC). È utilizzabile dal 2022 fino al 2026.

A chi è rivolto

È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vogliono diventare autotrasportatori di professione. Può essere utilizzato a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026.

Il nuovo bonus per aspiranti autisti viene riconosciuto sotto forma di rimborso dei costi per conseguire le abilitazioni professionali da autotrasportatori di merci per conto terzi. È utilizzabile, però solo per parte delle spese sostenute (l’80%) documentate opportunamente ed è valido per le patenti conseguite dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026.

Come presentare la domanda

Non è ancora possibile richiedere il nuovo bonus patente 2022 ma si sa già che la richiesta del beneficio dovrà essere presentata in via telematica su una nuova piattaforma informatica che verrà predisposta dal Ministro delle Infrastrutture. Adesso si attende la pubblicazione del Decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze che sarà emanato nei prossimi mesi.