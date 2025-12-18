Borgetto a lutto: si è spenta la moglie del sindaco Roberto Davì

Aveva 49 anni. Il cordoglio

BORGETTO (PALERMO) – Dolore a Borgetto, nel Palermitano, per la morte di Maria Elena Lo Baido, moglie del sindaco Roberto Davì. Si è spenta a 49 anni dopo avere lottato contro una malattia. Una notizia che ha gettato in un profondo sconforto l’intera comunità che in queste ore si stringe attorno al primo cittadino e alla sua famiglia.

Proclamato il lutto cittadino

A Borgetto è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 19 dicembre, quando verrano celebrati i funerali. “Gli uffici e tutte le scuole di ogni ordine e grado – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale – concluderanno le proprie attività anticipatamente alle 12. Una decisione presa per consentire una partecipazione libera e ordinata alla celebrazione, come gesto concreto di solidarietà e vicinanza”.

Il dolore della comunità

Tantissime le manifestazioni di affetto nei confronti della famiglia. Tutti ricordano Elena Lo Baido come una donna che amava la vita, sempre sorridente e affabile. Lascia il marito e quattro figli. “In questo momento di grande dolore, vi siamo vicini con sincera solidarietà – dice l’amministrazione comunale -. Alla famiglia giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze. La comunità intera si stringe attorno a voi”.

“Vuoto incolmabile”

E ancora: “Un dolore immenso – scrive sui social Roberta Tagliavia -. Abbiamo avuto per vent’anni una attività a Borgetto, li abbiamo visti crescere entrambi. Ora a Trappeto non mancavano mai, nel periodo estivo, per venire a trovarci. Una meravigliosa famiglia. Non ci sono parole per attenuare questo immenso dolore”. “Sentite condoglianze per la perdita di tua moglie – sono le parole di Salvo Giambrone al sindaco -. Che Dio possa mettere piano piano pace e serenità per tutta la tua famiglia, ma soprattutto darvi la forza di continuare la vostra vita che ovviamente resterà sempre con questo vuoto insostituibile. Che Dio abbia Elena in gloria, con la certezza che ci saranno momenti in cui i vostri cuori testimonieranno la sua presenza su tutta la famiglia, non la vedete più ma sarà sempre nei vostri cuori”.

Il cordoglio dal mondo politico

Messaggi anche dal mondo politico.“Con profondo dolore e sincera commozione esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Elena Lo Baido, amata moglie del sindaco del Comune di Borgetto, Roberto Davì – dicono dal coordinamento Fratelli d’Italia di Partinico -. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza e solidarietà, con l’augurio che il tempo possa alleviare una ferita così profonda”.

Il gruppo consiliare della Lega scrive: “Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di Elena Lo Baido, moglie dell’amico e Sindaco di Borgetto, Roberto Davì. Siamo sinceramente colpiti da questa prematura perdita e rivolgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze al Sindaco Davì e a tutta la sua famiglia”. L’ultimo saluto si terrà domani alle 14,30 nella chiesa madre di Borgetto Santa Maria Maddalena.