 Operaio forestale morto a Borgetto durante lo spegnimento di un rogo
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Borgetto, operaio della forestale morto mentre spegneva un incendio

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Inutile la corsa all'ospedale di Partinico
PROVINCIA DI PALERMO
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BORGETTO – Un operaio forestale, Alfonso Musso, 61 ann,i è morto a Borgetto, durante le operazioni di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini. Il rogo, partito da alcune sterpaglie, rischiava di propagarsi rapidamente e minacciava di raggiungere alcune abitazioni della zona. Per questo motivo erano intervenute le squadre di emergenza.

In particolare, gli operai del distaccamento forestale di Borgetto stavano operando insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Partinico. Secondo le prime indagini dei carabinieri, Musso si sarebbe improvvisamente accasciato durante l’intervento.

Tra le ipotesi al momento al centro delle indagini vi è quella di un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall’incendio. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il sessantunenne e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Partinico.

Nonostante i tentativi dei medici, per Alfonso Musso non c’è stato nulla da fare. La Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire lo svolgimento dell’autopsia.

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