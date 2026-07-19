Borsellino: il silenzio, le polemiche, le parole del Presidente Mattarella

L'anniversario

PALERMO- Alle 16.58, ora della strage di via Mariano D’Amelio, a Palermo, le centinaia di persone presenti alla manifestazione organizzata dalle Agende rosse hanno osservato un minuto di silenzio nella strada dove il 19 luglio di 34 anni fa,Cosa Nostra ha assassinato il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Subito dopo è stato suonato il Silenzio e l’inno di Mameli. Un lungo applauso ha chiuso il momento solenne.

In via D’Amelio presenti, tra gli altri, il fratello del magistrato, Salvatore Borsellino, Giovanni Impastato, fratello di Peppino e coordinatore delle attività di casa memoria, l’europarlamentare ed ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il leader del M5S Giuseppe ContE, Roberto Scarpinato senatore del M5S e Federico Cafiero De Raho, deputato del M5S, i magistrati Nino Di Matteo e Gaetano Paci. Molti giovani hanno alzato verso l’alto la mano tenendo l’agenda rossa.

La memoria e le polemiche

Non sono mancate, come da tradizione, le rituali polemiche. “Continuate ad occupare le istituzioni, ma non è opportuno che vi presentiate oggi”. Così il leader dei cinque stelle Giuseppe Conte a Palermo ad una manifestazione organizzata per il 34º anniversario della strage di Via D’Amelio riferendosi alla partecipazione alle manifestazioni di esponenti della destra.

Conte – riferisce l’agenzia Ansa – ha ricordato anche il tentativo di mandar via dalla commissione antimafia i parlamentari del movimento Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho, entrambi ex magistrati. “Hanno parlato di conflitto di interessi -ha concluso – forse perché loro la mafia l’hanno combattuta davvero? Sarebbe questo il conflitto di interessi?”.

“‘Giù le mani da Paolo Borsellino’ non lo deve dire Scarpinato, lo dobbiamo dire noi. Chi ha parzialmente archiviato l’inchiesta mafia-appalti non ha le carte in regola per emettere giudizi. E vogliamo anche chiarezza sul ruolo di Pignatone, sugli acquisti di immobili da parte sua quando era magistrato a Palermo. Vogliamo chiarezza sulle inerzie e sull’inchiesta mafia-appalti, vera causa della uccisione di Borsellino. In Antimafia stiamo portando avanti la verità”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia. TUTTE LE REAZIONI

Di mafia “noi ne parliamo e continueremo a parlarne. lo dico con chiarezza, determinazione, serenità, ma al tempo stesso senza un solo secondo di esitazione: non ci tapperanno la bocca. Non ci tapperanno la bocca nemmeno con gli attacchi sguaiati che stanno facendo in queste ore, in modo gravemente scorretto, proprio da Via D’Amelio. Via D’Amelio è un luogo sacro. Nessuno si deve permettere in Via D’Amelio di utilizzare quella strada e quel drammatico ricordo per fare strumentalizzazione politica”. Così il responsabile organizzazione di FdI Giovanni Donzelli dal palco di ‘Parlate di mafia’, kermesse organizzata dai gruppi parlamentari a Palermo nell’anniversario della strage in cui ha perso la vita il giudice Paolo Borsellino con la scorta.

“Si deve vergognare – attacca – chi in queste ore in Via D’Amelio sta provando a tappare la bocca alla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Chi in questo momento in Via D’Amelio sta cercando, ancora una volta, di nascondere la verità sul dossier mafia-appalti”.



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Le parole del Presidente Mattarella

“Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“A trentaquattro anni dall’eccidio restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà e di vicinanza con i familiari di tutti coloro – uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni – che hanno difeso la nostra comunità dal cancro mafioso”. “Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. Con la loro professionalità e il loro coraggio hanno istruito processi che prima non si riuscivano a celebrare. Con il loro impegno nelle istituzioni hanno dato allo Stato nuovi e più avanzati strumenti nella lotta alle mafie. Con la loro passione hanno seminato la cultura di legalità, insegnando ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno è parte della coscienza democratica della Repubblica”.