Il branco di giovanissimi aggredisce con i bastoni il vigilante del circo

Erano in dieci. Sono arrivati in bici allo Zen

PALERMO – Il branco di giovanissimi è arrivato intorno alle 23 ieri sera, giovedì 28 novembre. Erano armati di bastoni.

È stata una spedizione punitiva quella messa in atto ai danni dell’addetto alla sicurezza del circo “Sandra Orfei” allestito nei pressi del centro commerciale conca d’Oro in via Giuseppe Lanza di Scalea, nel rione Zen di Palermo. (foto d’archivio)

Poco prima l’uomo aveva respinto la richiesta dei ragazzini, quasi certamente tutti minorenni, di potere vedere gli animali da vicino.

La reazione è stata violenta. Si sono presentati in dieci, tutti in sella a biciclette elettriche e hanno iniziato a colpire.

L’addetto alla vigilanza è riuscito a difendersi e a metterli in fuga. Poi ha avvertito i carabinieri e ha rifiutato di farsi curare al pronto soccorso.

Adesso gli investigatori stanno cercando di individuare delle telecamere che abbiano filmato l’arrivo o la fuga del branco.