Picchia la madre durante una lite: morta per le ferite troppo gravi

Non è ancora chiaro cosa è accaduto. Intanto l'uomo è stato fermato

Nella serata di ieri, 15 settembre, una donna, Nerina Fontana, è stata ricoverata in fin di vita a Brescia e questa mattina i medici ne hanno costatato il decesso.

La donna sarebbe stata picchiata dal figlio 45enne, che è stato sottoposto a fermo ed è stato interrogato dal pubblico ministero di turno. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

I due, sembrerebbe, hanno litigato e la discussione sarebbe sarebbe esplosa. L’uomo avrebbe picchiato la madre con calci e pugni fino a ridurla in fin di vita. Ma per ricostruire meglio la vicenda si attende il racconto della compagna del 45enne, una donna di origine ucraina che era presente al momento dell’accaduto.

L’uomo fermato si chiama Ruben Andreoli lavorava come magazziniere in un’azienda di Peschiera del Garda, tra le passioni quella per l’auto. Il 45enne è un pilota di rally ed era uno degli uomini di punta del New Rally Team di Verona. Tra le ultime sue gare c’era il Rally Due Valli dello scorso aprile nel Veronese.