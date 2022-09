Brugnaro: “Reddito di cittadinanza? È voto di scambio così com’è”

Lo ha detto il leader di Coraggio Italia a Catania

“Se uno ha fame e gli dai un pesce lo sfami per un giorno ma se gli insegni a pescare lo sfami per il resto della vita. Lo dico alle ragazze e ai ragazzi anche a quelli che beneficiano del reddito di cittadinanza. Con 500 o 700 euro non puoi vivere, sei suddito, è un voto di scambio”. Lo ha detto il leader di Coraggio Italia Luigi Brugnaro ad un evento a Catania per la presentazione dei candidati del suo partito in Sicilia della lista “Noi moderati”.

“Il reddito per come è ora è come la droga: un conto è aiutare una persona che perde il lavoro, e allora il reddito di cittadinanza serve anche se ha un costo, 10miliardi all’anno”. Da qui la proposta del sindaco di Venezia: “Lasciamone tre per il sostegno gli altri sette mettiamoli per tagliare le tasse ai giovani, i contributi dei dipendenti. Facciamo una manovra investendo sui giovani che hanno voglia lavorare. Io ho il sogno americano di un ragazzo che entra in azienda da fattorino e dopo pochi anni diventa amministratore delegato. In Veneto l’abbiamo dimostrato ma non siamo riusciti a spiegarlo a Roma.