Brunori: “Allenarsi a Manchester il sogno di tutti i bambini”

"Contro il Nottingham abbiamo messo in campo quanto fatto in settimana"

“Sicuramente è stata un’esperienza bellissima, saremo grati al City Group per questa opportunità”. Queste le prime parole di Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo, intervenuto ai microfoni ufficiali del club nell’ultimo giorno di ritiro a Manchester. “Bisogna riportare quello che abbiamo fatto in questa settimana poi in campo. Contro il Nottingham è stata un’amichevole che ci ha permesso di portare il lavoro fatto durante questo ritiro proprio in campo. Ci siamo allenati duramente tutta la settimana, era importante giocare con l’atteggiamento giusto. Le amichevoli hanno sempre qualche insidia ma siamo contenti. Per ogni ragazzo arrivare qua e giocare in questi campi è incredibile, è il sogno di tutti da bambini. Abbiamo usato tutto quello che ci hanno messo a disposizione durante gli allenamenti, ci porteremo dietro un sogno che tornando a Palermo bisogna trasformarlo il lavoro duro per raggiungerlo tutti insieme”.