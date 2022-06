Brunori aspetta il Palermo, la Juventus riceve diverse offerte

Il club bianconero vuole cedere il centravanti italo-brasiliano

PALERMO – La società di viale del Fante inizia a muoversi in ottica futura per preparare il prossimo campionato di Serie B. La promozione nella seconda serie italiana, ottenuta dopo la vittoria dei playoff di Serie C, ha portato numerose novità in orbita rosanero. La cessione del club di Dario Mirri al City Football Group è ormai in attesa di essere soltanto ufficializzata, così da avviare la programmazione della prossima stagione e progettare la costruzione di una squadra competitiva per il campionato.

Non solo nuovi arrivi, però, con l’acquisizione della squadra del capoluogo siciliano da parte della holding dello Sceicco Mansour bin Zayed. Nella realizzazione strategica di una compagine di alto livello, si partirà da alcune figure già presenti nell’organico rosanero. In primis con la conferma del tecnico toscano Silvio Baldini, come affermato dallo stesso Dario Mirri. A seguire, inoltre, dovrebbe mantenere il suo ruolo da direttore sportivo Renzo Castgnini, co-autore di alcuni colpi di mercato che si sono rivelati fondamentali per ottenere la promozione.

BRUNORI

Non si può che fare riferimento al bomber del Palermo Matteo Brunori. L’italo-brasiliano con i suoi 29 gol ha trascinato la squadra verso la vittoria finale. Complice del suo exploit di rendimento è sicuramente lo stesso Baldini, che ha trovato il feeling giusto con il centravanti ex Virtus Entella portandolo a siglare 22 delle 29 reti in totale dal suo arrivo sulla panchina del Palermo. Un rapporto che potrebbe avere un ruolo fondamentale per la permanenza di Brunori in maglia rosanero.

Il calciatore di proprietà della Juventus ha anche trovato un ambiente ideale nel capoluogo siciliano, località dove si è trovato molto bene dal suo approdo nell’isola. Tutti elementi che hanno permesso al numero 9 del Palermo di fare bene in maglia rosanero e di attirare le attenzioni di diversi club su di lui, sia di Serie A che di Serie B. Sono diverse le offerte ricevute dai bianconeri per l’acquisto di Matteo Brunori, con una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro già proposta alla società torinese.

La Juventus è intenzionata a cederlo e il Palermo, che già si muove in ottica calciomercato con il lavoro dello stesso Castagnini, chiede tempo per eventualmente intavolare una trattativa per l’acquisto del centravanti. Ci sarebbe da discutere, ad esempio, anche la situazione contrattuale di Brunori per una possibile cessione a titolo definitivo. Aspetti che andranno definiti con l’insediamento della nuova società e che in questo momento sono quindi in una fase di attesa. Il Palermo ci prova, la Juventus e Brunori aspettano.