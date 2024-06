Buffon “Restiamo fiduciosi, con la Croazia senza paura”

ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sconfitta preoccupante? Preoccupante è il dispiacere di aver pensato di aver raggiunto un determinato livello, ieri abbiamo avuto un riscontro che non ci aspettavamo, però penso anche che tra le spiegazioni del mister quella dell’aspetto fisico ci ha colpito immediatamente. Ma per il futuro, che è immediato, dobbiamo essere fiduciosi”. Lo ha dichiarato il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, dopo la sconfitta degli azzurri contro la Spagna. Ora la sfida decisiva contro la Croazia che avrà il vantaggio di un giorno in più di riposo. “Io penso che sarà una partita diversa con ritmi differenti anche per le caratteristiche individuali dei suoi giocatori. Probabilmente il talento sarà più o meno quello, anche se la Spagna ha qualcosa in più. Sarà una partita che ci possiamo giocare al massimo delle nostre possibilità con la consapevolezza di poter ottenere un bel risultato”. L’ex numero 1 si sofferma sulla prestazione del suo successore. “Donnarumma se non avesse preso gol sarebbe stato da dieci, ieri ogni tiro lo ha parato, è stato veramente un baluardo insuperabile”. Buffon ha poi parlato del modo ideale per poter affrontare la Croazia nell’ultimo match del girone B: “La paura non ci deve essere, ti può venire la giusta ansia pre-gara, fino al momento in cui non scendi in campo, poi lì sai che deve essere solo divertimento. Se qualcuno ha paura deve superarla mettendo in mostra il proprio talento. Tutti vorrebbero essere al nostro posto, ci sono due risultati su tre. Dobbiamo ritrovare noi stessi dopo la sbandata di ieri sera, sono convinto che faremo un altro tipo di gara e saremo qui a parlare di altro”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)