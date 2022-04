Bussa alla porta e gli spara: ferito un pregiudicato ai domiciliari

L'uomo è stato condotto al Policlinico.

CATANIA. Ha bussato alla porta di casa. E una volta aperto ha sparato colpendo alla gamba un uomo, pregiudicato e agli arresti domiciliari. È accaduto ieri sera poco prima delle 8 in via Cantone nel quartiere Nesima di Catania. Sul tentato omicidio indagano i carabinieri che stanno verificando la dinamica: ma da quanto emerge chi ha premuto il grilletto non voleva uccidere ma dare un avvertimento.

La vittima è stata portata al Pronto Soccorso del Policlinico dove è stato medicato e dimesso nel corso della notte. All’ospedale di via Santa Sofia sono arrivati i carabinieri che hanno sentito l’uomo per cercare di avere elementi utili alle indagini.