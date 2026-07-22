 ButanGas acquisisce il ramo Gpl di Calorgas
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

ButanGas acquisisce il ramo Gpl di Calorgas e rafforza la presenza in Sicilia

butangas
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'operazione riguarda 4.000 tonnellate annue di Gpl sfuso tra Sud e Isole
energia
di
1 min di lettura

CATANIA – ButanGas ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda Gpl di Calorgas, un’operazione che amplia la rete distributiva dell’azienda nel segmento del Gpl sfuso e consolida la sua presenza in Sicilia.

L’acquisizione riguarda un volume complessivo di circa 4.000 tonnellate annue di Gpl sfuso e interessa i territori di Sicilia, Calabria e Puglia.

Nell’ambito dell’operazione, ButanGas ha inoltre acquisito una quota della società Carinigas Srl, proprietaria di un deposito situato a Carini, nel Palermitano.

L’azienda è già presente in Sicilia con sedi operative a Carini e Catania, dove dispone anche di un deposito.

Leggi anche

Stretto di Messina, il Consiglio di Stato annulla la multa a Caronte & Tourist

San Lorenzo, Resuttana, Porta Nuova: “Boss megalomane, feroce e trasversale”

Forza Italia Giovani, la delegazione siciliana al primo Raduno Azzurro

Secondo quanto spiegato dalla società in una nota, l’acquisizione rientra nel piano di crescita di ButanGas, finalizzato allo sviluppo della rete distributiva attraverso operazioni strategiche e investimenti mirati, con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza ai clienti e la copertura del territorio.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI