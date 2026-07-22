ButanGas acquisisce il ramo Gpl di Calorgas e rafforza la presenza in Sicilia

CATANIA – ButanGas ha perfezionato l’acquisizione del ramo d’azienda Gpl di Calorgas, un’operazione che amplia la rete distributiva dell’azienda nel segmento del Gpl sfuso e consolida la sua presenza in Sicilia.
L’acquisizione riguarda un volume complessivo di circa 4.000 tonnellate annue di Gpl sfuso e interessa i territori di Sicilia, Calabria e Puglia.
Nell’ambito dell’operazione, ButanGas ha inoltre acquisito una quota della società Carinigas Srl, proprietaria di un deposito situato a Carini, nel Palermitano.
L’azienda è già presente in Sicilia con sedi operative a Carini e Catania, dove dispone anche di un deposito.
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Secondo quanto spiegato dalla società in una nota, l’acquisizione rientra nel piano di crescita di ButanGas, finalizzato allo sviluppo della rete distributiva attraverso operazioni strategiche e investimenti mirati, con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza ai clienti e la copertura del territorio.